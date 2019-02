Kotimaa

Sää poutaantuu tiistaiksi – keskiviikkona saapuu uusia sateita

Sateet tulevat enimmäkseen räntänä ja vetenä. Sateet muuttuvat vähitellen lumisemmiksi etenkin pohjoisessa ja lännessä. Maan pohjoisosassa tulee paikoin hajanaisia lumisateita. Sää on enimmäkseen pilvinen, mutta etenkin läntisessä Lapissa pilvipeite voi rakoilla. Ilmavirtaus kääntyy illalla lännessä jo pohjoiseen.Päivälämpötila on laajalti nollan vaiheilla, Koillismaalla ja itäisessä Lapissa on pakkasta 0 – 5 astetta ja Länsi- sekä Pohjois-Lapissa 7 - 13 astetta.Tiistaina sää on jo lännessä ja pohjoisessa enimmäkseen poutainen ja monin paikoin selkeäkin, idässä tulee vielä paikoin lumi- tai räntäsateita. Sateet väistyvät vähitellen Suomen itäpuolelle. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja maan etelä- ja keskiosassa luoteenpuoleista, Lapissa tuuli on enimmäkseen lännenpuoleista.Päivällä on pakkasta maan etelä- ja keskiosassa 0 – 5 astetta ja pohjoisosassa 5 - 10 astetta, selkeillä alueilla voi olla hieman kylmempääkin.Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja maan yli lännestä itään liikkuu kapea lumisadealue. Illalla länsituuli alkaa jo voimistua. Päivällä pakkasta on enimmäkseen maan etelä- ja länsiosassa 0 - 5, itä- ja pohjoisosassa 5 - 10 astetta.