Ilmatieteen laitos muistuttaa ulkona kulkijoita vaanivasta vaarasta: ”Tällaisia varoituksia annetaan muutama talvessa”

Kotimaa

Ilmatieteen laitos muistuttaa ulkona kulkijoita vaanivasta vaarasta: ”Tällaisia varoituksia annetaan muutama t

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

riski on huomattava”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005996817.html





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005996649.html