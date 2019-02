Kotimaa

Lasiterassi tuhoutui, lumieste rysähti auton päälle... Tällaisia vahinkoja kattolumet ovat saaneet aikaan

talvena on Suomeen tupruttanut paksu lumipeite etelärannikkoa myöten. Runsaasta lumentulosta on ollut monin paikoin riesaa muun muassa jalankulkijoille ja autoilijoille.Myös monet rakennukset ovat joutuneet koville katoille kertyneen lumikuorman takia. Pakkasten jälkeinen suojasää on saanut lumet liikkeelle talojen katoilta, mistä on aiheutunut monenlaisia vahinkoja ja vaaratilanteita.ovat niin ikään joutuneet todistamaan katoilta putoavan lumen aiheuttamia tilanteita. Lahdesta kuvan lähettäneen lukijan kotipihassa lumet lensivät auton konepellille asti, Kuusankoskella särkyi pihamaata ympäröivä aita.Hyvinkäällä katolta rojahti valtava jäälaatta, ja Nurmeksessa puut ovat kärsineet lumimassan painosta.suurin vahinko sattui Varsinais-Suomessa, kun kokonainen lasiterassi tuhoutui katolta valahtaneen lumen alle.Alla olevasta vaihtokuvasta näet, miltä terassi näytti ennen tuhoa ja sen jälkeen:Kuusankoskella lumi rysäytti pudotessaan myös katon lumiesteet mukanaan. Samalla pihamaan aita kärsi vaurioita.Hyvinkäällä lumen mukana pihalle putosi myös valtava jäämurikka.