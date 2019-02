Huhut lottovoittajasta käyvät kuumina Lohjalla – kaupan myyjä uskoo tietävänsä voittajan – asiakkaana ollut Heimo, 67, kertoo olevansa veikkailujen kohteena

Kotimaa

Huhut lottovoittajasta käyvät kuumina Lohjalla – kaupan myyjä uskoo tietävänsä voittajan – asiakkaana ollut He

Lohjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso videolta tunnelmia Lohjan Routionmäen MK Market-ruokakaupasta.





Myöskään