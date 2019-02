Kotimaa

Yksi ihminen loukkaantui rivitalopalossa Pöytyällä

10.2. 6:29

Yksi ihminen on loukkaantunut rivitalopalossa Pöytyän Yläneellä Varsinais-Suomessa.

Palo syttyi saunassa, mutta tarkka syttymissyy ei ole tiedossa. Päivystävän palomestarin mukaan asukkaat olivat heränneet kopsahdukseen ja havainneet savua saunatiloissa. Asukkaat pääsivät poistumaan, mutta toinen asukkaista sai vammoja ja on viety sairaalahoitoon.



Kaikkien rivitalon neljän asunnon asukkaat on evakuoitu. Palo ei kuitenkaan levinnyt syttymisasunnosta muihin asuntoihin.



Palo on saatu pääosin sammutettua, mutta jälkiraivaustyöt kestävät iltapäivään asti.



Hälytys palosta Vainionperäntiellä tuli ennen puoli neljää yöllä.