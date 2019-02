Kotimaa

Lähes sadasta rikoksesta syytetty sarjahyväksi­käyttäjä voitti lasten luottamuksen päihteillä – miehen puhelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Houkutteli lapsia päihteillä

Nuoret eivät suostuneet seksuaaliseen kontaktiin

Samanlaisia rikoksia jo 1990-luvulla