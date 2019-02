Kotimaa

Kaikkien aikojen lottopotissa yksi 7 oikein -tulos – tässä 15,5 miljoonan euron numerot

Kaikkien aikojen suurin lottopotti, 15,5 miljoonaa euroa arvottiin tänään lauantaina. Arvonnassa tuli yksi 7 oikein -osuma.6+1 oikein -tuloksia tuli kolme.Lauantain kierroksen oikeat numerot olivat 1, 8, 9, 13, 16, 20 ja 30.Lisänumero oli 31 ja plusnumero puolestaan 30.päävoittoa on metsästetty jo poikkeuksellisen pitkään. Edellinen seitsemän oikein -tulos saatiin 20. lokakuuta 2018. Tässä välissä potti ehti paisua kaikkien aikojen ennätykseen – 15,5 miljoonaan euroon.Takavuosina loton voitottomat jaksot kestivät yleensä vain muutamia viikkoja.Nykyään tilanne on ollut jo pitkään erilainen, sillä loton rinnalle on tullut paljon muita pelejä, kuten kohuttu, lähes myyttiseksi Graalin maljaksi kasvanut Eurojackpot. Pelin potti on kasvanut parhaimmillaan jopa 90 miljoonan euron suuruiseksi.