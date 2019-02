Kotimaa

Kalareissu päättyi hyiseen avantoon Kiteellä

Kitee Kalareissulle lähteneet kaksi nuorta miestä ajoivat moottorikelkalla sulaan Puhoslammella Kiteellä lauantaina iltapäivällä.

Kaksikko joutui veden varaan noin 30 metrin päässä rannasta Palosaaren kohdalla, mutta pääsi omin voimin ylös ja hakeutui nopsasti lämmittelemään hyisen avantouinnin jälkeen.



Kaksikon kelkka jäi suksistaan killumaan jään reunalle, mistä pintapelastuspuvuin varustautuneet palokuntalaiset vinssasivat sen ylös ja rannalle. Kelkasta ei vuotanut nesteitä järveen.



Onnettomuuspaikalla on vettä kahdesta kolmeen metriin.



Pelastuslaitoksen mukaan sohjoisella jäällä on nyt vaikea liikkua, ja jää on paikoitellen todella ohutta.