Varsinainen koiranilma! – katso viikonlopun sääennuste videolta

, pisaroita, vettä, räntää – viikonlopun sääennuste on täynnä sadepilvien symboleita.Lauantaina Suomeen leviää uusia sateita lounaasta, illaksi Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Samalla lauha etelätuuli voimistuu. Etelässä ja maan keskivaiheillakin tulee myös vettä. Lapissa on vielä poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy.on maan etelä- ja keskiosassa vähän nollan yläpuolella. Pohjoisessa on pikkupakkasta. Etelä-Lapissa pakkasta on kymmenisen astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa pakkasta on 10–20 astetta.Yöllä lumisateet painottuvat Lappiin, etelässä ripottelee vettä. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0–2 plusastetta, Oulun seudulla nollan tienoilla ja Pohjois-Lapissa pakkasen puolella 10–20 astetta.lauha eteläinen ilmavirtaus jatkuu. Sateita tulee koko maassa. Etelässä tulee vettä tai räntää, pohjoisessa räntää ja lunta, Lapissa lunta. Etelässä on suojaa ja lämpötilan nollaraja lähestyy eteläisintä Lappia, Pohjois-Lapissa on pakkasta 10–15 astetta.etelästä leviää uusia sateita maan etelä- ja keskiosaan. Sateet muuttuvat lumisimmiksi lämpötilan laskiessa nollan vaiheille. Pohjoisessa on laajalti pilvipoutaa. Lapin länsiosassa sää muuttuu selkeämmäksi jolloin pakkanen kiristyy.