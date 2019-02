Kotimaa

Lääkeväärennökset kitkevä Euroopan laajuinen järjestelmä otetaan tänään käyttöön Suomessa

Lääkeväärennökset kitkevä Euroopan laajuinen järjestelmä otetaan tänään käyttöön Suomessa

9.2. 2:43

Suomessa otetaan tänään käyttöön Euroopan laajuinen lääkevarmennusjärjestelmä.

Reseptilääkkeiden pakkauksiin tulevat uudet EU:n vaatimat turvamerkinnät, joiden avulla apteekki varmistaa lääkepakkauksen aitouden ennen sen luovuttamista asiakkaalle. Uudet turvamerkinnät koostuvat peukaloinnin paljastavasta mekanismista ja lääkepakkauksen yksilöivästä koodista.



Uudistuksen tarkoituksena on kitkeä lääkeväärennösten mahdollisuus ja taata korkea potilasturvallisuus. Järjestelmän rakentamisesta ja hallinnoinnista Suomessa vastaavan Suomen Lääkevarmennus Oy:n mukaan lääketurvallisuus on jo valmiiksi korkealla tasolla Suomessa. Tähän mennessä on ilmennyt vain yksittäisiä tapauksia, joissa lääkeväärennöksiä on päätynyt lailliseen jakeluketjuun, mutta uuden järjestelmän myötä se ei ole enää mahdollista.



Suomen Lääkevarmennus kertoo, että järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu useita vuosia ja testattu yhteistyössä lääketukkujen, apteekkien sekä sairaala-apteekkien kanssa.