SDP:n kansanedustaja mukana yksityisessä päivähoitobisneksessä – yhteistyökumppanina kohun keskellä oleva Touhula

Kotimaa

SDP:n kansanedustaja mukana yksityisessä päivähoitobisneksessä – yhteistyökumppanina kohun keskellä oleva Touh

Kansanedustaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HEI Schools

Päiväkotien

Torsti

Pilvi Torsti https://www.is.fi/haku/?query=pilvi+torsti (sd) on Helsinki International Schoolsin perustaja ja osaomistaja.Kolme vuotta sitten perustettu HEI Schools on varhaiskasvatuksen start up -yritys, jota on kutsuttu päiväkotien Ikeaksi tai Starbucksiksi. Ideana on viedä maailmalle suomalaisten varhaiskasvatusoppien mukaista HEI Schools -konseptia.Eduskunnan nettisivuilla Torsti ilmoittaa, että hän ei saa HEI Schoolsista tuloja.HEI Schoolsin ensimmäinen päiväkoti aloitti Kiinassa toissa vuonna, ja sillä on myös yksi päiväkoti Helsingissä. Vuoteen 2020 mennessä HEI Schoolilla on neljä päiväkotia Kiinassa, sekä päiväkodit Australiassa, Kuwaitissa, Saudi-Arabiassa, Argentiinassa, ja Helsinkiin avattuna toinen päiväkoti.on läheisessä yhteistyössä yksityisen päiväkotiketju Touhulan kanssa. Yhtiön päiväkoti Helsingissä noudattaa HEI Schoolin konseptia ja päiväkotia operoi Touhula.HEI Schools ja Touhula solmivat vajaa vuosi sitten yhteistyösopimuksen HEI Schoolsin konseptin viemisestä maailmalle. Apuna on ollut sijoitusyhtiö EQT. Sijoitusyhtiö EQT omistaa 80 prosenttia Touhulasta. Viime maaliskuussa kerrottiin, että EQT on tehnyt merkittävän sijoituksen HEI Schoolsiin.HEI Schoolsin hallituksessa istuu muun muassa Touhula Varhaiskasvatus oy:n toimitusjohtaja Virpi Holmqvist https://www.is.fi/haku/?query=virpi+holmqvist Vanhustenhoidon lisäksi otsikoissa on viime päivinä ollut päiväkotien hoitajavajaus, ja etenkin suurin yksityinen päiväkotiketju Touhula.väärinkäytökset nousivat esiin eduskunnan torstain kyselytunnilla. Kysymyksen nosti esiin vasemmistoliitto, jota säestivät myös Sdp:n kansanedustajat.Oppositiossa toivottiin, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa kiellettäisiin bisnesajattelu ja taloudellisen voiton tavoittelu, kuten se on kielletty yksityisessä peruskoulutuksessa.Esimerkiksi Torstin puoluetoveri, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta https://www.is.fi/haku/?query=eeva-johanna+eloranta (sd) kysyi, miksi yksityiset päiväkodit voivat tehdä voittoa.– Mitä aiotte nyt tehdä, jotta tästä haamuhoitajakikkailusta päästään eroon myös varhaiskasvatuksessa? Lapsen etu ei nyt toteudu. Aiotteko muuttaa lakia sellaiseksi, että varhaiskasvatus ei voisi olla voittoa tavoitteleva, aivan samoin kuin perusopetuksesta on säädetty, Eloranta kyseli.Myös sosiaalisessa mediassa esimerkiksi toinen Torstin puoluetoveri, kansanedustaja Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd) kysyi samaa.– Opetusministeri ei vastannut kysymykseen olisiko varhaiskasvatuksessa otettava käyttöön voitontavoittelun kielto kuten perusopetuksessa? Tällä hetkellä voitontavoittelu, markkinat johtanut haamuhoitajiin, ylimitoitettuihin ryhmiin tai epäkelpoihin tiloihin, Paatero twiittasi.kertoo IS:lle, että hän on HEI Schoolsissa perustaja ja osaomistaja. Perustajiksi hän sanoo Helsingin yliopiston ja neljä henkilöä.– Olen osaomistaja, en saa (HEI Schoolsista) tuloja, hän lisää.

Tekeekö HEI Schools voittoa?

– Yhtiö ei tee voittoa.

Avaisitko mistä HEI Schoolsin ja hoitajavajauksen vuoksi uutisiin nousseen Touhulan yhteistyössä on kyse?

– Touhula on yksi HEI Schoolsin osaomistaja, vähemmistöomistaja. HEIn pointti on viedä suomalaista varhaiskasvatusmallia kansainvälisille markkinoille. Liiketoiminta on siis kansainvälistä ja Touhula on siinä sijoittaja. Lisäksi Touhula on ostanut HEI Schoolsilta oikeuden käyttää suomalaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen englanninkieliseksi malliksi muokannutta HEI Schools -konseptia yhdessä päiväkodissaan Ruoholahdessa.

Miten näet HEIn osaomistajana sen, että eräät puoluetoverisi ovat kysyneet, miksi yksityiset päiväkodit voivat tehdä voittoa?

– Olen ollut tekemässä meidän puolueen ohjelmia. Pitkässä linjassa pidän hyvin todennäköisenä ja toivottavana, että näemme varhaiskasvatuksen osana perusopetuksen jatkumoa Suomessa. Se on se suunta, johon on perusteltua kulkea.– Näen asian juuri, kuten meidän ohjelmiin on kirjattu. Että yksityisen sektorin voitontavoittelu on syytä selvittää. Ja siitä on tullut myös kunnille aika hankalaa, että ne ovat jääneet tämän yksityisen varaan.

Eli et näe puolueesi jäsenten ulostulojen ja roolisi yksityisessä varhaiskasvatusbisneksessä, välillä ristiriitaa?

– Ei minulla ole yksityisessä varhaiskasvatusbisneksessä Suomessa roolia.