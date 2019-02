Kotimaa

Kainuussa kehotetaan varaamaan juoma­vettä – sähkö voi pian olla katkolla toden teolla

Suomen talvi jatkuu Kainuussa normaaliin tapaan lumisena. Pelastuslaitos varoittaa siksi etukäteen väestöä varautumaan olosuhteisiin.– Sunnuntaina on Kainuuseen lumisateen ja sään lauhtumisen myötä ennustettu kertyvän tykkylunta ja tämänkaltainen säätilanne voi aiheuttaa haasteita säälle alttiissa toiminnassa. Tulevaan tilanteeseen on hyvä varautua etukäteen mm. varaamalla juomavettä riittävästi, huolehtimalla että paristokäyttöisissä valaisimissa on toimivat paristot sekä lataamalla puhelimen akut ja varavirtalähteet täyteen. Pelastuslaitos seuraa tilannetta ja tarvittaessa korottaa valmiutta, pelastuslaitos kertoo Facebookissa.IS kysyi varoituksen harvinaisuudesta pelastuslaitokselta.

Onko tehtäviä ollut jo paljon hankalien olosuhteiden takia?

