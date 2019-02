Meren pohjassa odotti kammottava totuus – poliisin materiaali Heinon pariskunnan murhasta voi järkyttää herkimpiä

Kotimaa

Meren pohjassa odotti kammottava totuus – poliisin materiaali Heinon pariskunnan murhasta voi järkyttää herkim

Oheisella videolla näytetään keskusrikospoliisin rekonstruktio tilanteesta: yksi pojista selostaa siinä surmaillan tapahtumat. Videolla on myös poliisin kuvaamaa materiaalia etsinnöistä. Video voi järkyttää herkimpiä.

Ei kerta kaikkiaan voinut kuvitella, että nuori poikajoukko tekee näin harkitun ja kylmäverisen teon.