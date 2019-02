Kotimaa

Kaivinkoneen kauha osui suojatietä ylittäneeseen naiseen – uhri kuoli, kuljettajalle vankeutta

61-vuotias

helmikuinen päivä päättyi dramaattisesti Helsingissä kaksi vuotta sitten. Kaivinkonetta kuljettanut mies osui kauhallaan suojatietä ylittäneeseen naiseen, joka lensi ilmaan. Maahan pudotessaan nainen kierähti pari kertaa. Hän sai erittäin vakavia vammoja.Todistajan mukaan suojatietä ylittänyt nainen oli yrittänyt kiihdyttää vauhtiaan, mutta hän ei ehtinyt kaivinkoneen kauhan alta pois.Useat silminnäkijät säntäsivät auttamaan uhria, joka oli iäkäs. Yhden todistajan mukaan nainen pystyi heiluttamaan kättä sen merkiksi, että hän kuuli, mistä puhuttiin. Todistaja piti naista kädestä kiinni, ja kertoi tälle, että ambulanssi on tulossa paikalle. Kun ambulanssi tuli paikalle, naisen tajunnan taso laski, eikä hän enää reagoinut merkkeihin.Nainen vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi sairaalassa vammoihinsa.– (Naisen) perus- ja välitön kuolinsyy on ollut kovakalvon alainen verenvuoto, lukinkalvon alainen verenvuoto, aivokudoksen ruhjeet sekä vamman jälkeinen pöhöisyys, Helsingin käräjäoikeus kirjoittaa.tapahtui S-marketin edustalla Fleminginkadun ja Aleksis Kiven kadun risteyksessä 21.2.2017.Ennen valojen vaihtumista kaivinkonetta kuljettanut mies oli katsonut ympärilleen, mutta ei nähnyt jalankulkijoita. Valot vaihtuivat ja mies kääntyi oikealle, jolloin kauha osui naiseen. Oikeuden mukaan kaivinkoneen vauhti ei ollut hiljainen, vaan törmäys oli ”melko kova”.Kauha oli arviolta 80–100 senttimetrin korkeudella. Todistajan mukaan kauha osui naista rintaan tai ylävartaloon.Mies ei kertomansa mukaan nähnyt naista. Miehen mukaan tilanne oli nopeasti ohitse.– Kääntyessäni Aleksis Kiven kadulle huomasin, että työkoneen kauha osui suojatien kohdalla jalankulkijaan. Pysäytin välittömästi työkoneen ja peruutin taaksepäin ja laskin kauhan alas. En havainnut jalankulkijaa lainkaan suojatiellä työkoneen kopin rakenteen ja kauhan varren takia, mies kertoi poliisikuulusteluissa.oli ajanut kyseistä kaivinkonetta viimeiset 3–4 vuotta. Mies ei ollut aiemmin aiheuttanut koko työhistoriansa aikana yhtään onnettomuutta. Mies on työskennellyt kaivinkonekuljettajana 40 vuotta.Helsingin käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkeään kuolemantuottamukseen.– Hän on jättänyt noudattamatta olosuhteiden edellyttämän huolellisuuden ja varovaisuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, kun (miehen) huolimattomuuden seurauksena asianomistaja (nainen) on törmäyksen johdosta menehtynyt.– Käräjäoikeus katsoo (miehen) toimineen törkeän huolimattomasti, Helsingin käräjäoikeus toteaa.mies sai kuuden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Miestä ei ole aiemmin tuomittu rikoksista. Hänet määrättiin ajokieltoon, joka päättyy tämän vuoden toukokuun puolivälissä.Korvausasioita ei käsitelty tässä oikeudenkäynnissä, vaan ne ratkaistaan erillisessä käsittelyssä. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion tammikuun lopussa. Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä mies on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon.