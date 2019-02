Mies matkusti Finnairin lennolla toisen henkilön boarding passilla – ihmetteli virkailijan ohjetta ennen turvatarkastusta, lentoyhtiö ei huomannut mitään

Kotimaa

Mies matkusti Finnairin lennolla toisen henkilön boarding passilla – ihmetteli virkailijan ohjetta ennen turva

IS:n

lukijan reitti Finnairin lennolle AY1221 Helsingistä Prahaan sisälsi monia kummallisuuksia, joiden syy selvisi hänelle vasta paljon tammikuun puolivälissä tehdyn lennon jälkeen.Mies oli tehnyt check inin eli lähtöselvityksen etukäteen Finnairin sovelluksella.Itsepalvelutiskiltä hänet kuitenkin ohjattiin asiakaspalvelijan luokse. Asiakaspalvelutiskillä hän nosti normaaliin tapaan laukut hihnalle ja antoi passinsa virkailijalle, joka tulosti tarkastuskortin eli boarding passin sekä toivotti hyvää matkaa.– Hän vielä mainitsi minun voivan käyttää priority securityä (nopeampi turvatarkastus), mitä toki hieman ihmettelin, sillä en ole silver-tasolla. Mutta en asiasta maininnut, koska parempi palvelu minulle toki kelpasi, mies kertoo.Turvatarkastukseen mennessä automaattinen portti ei boarding passilla auennut. Kentän työntekijä päästi hänet eteenpäin katsottuaan, että lippu on kunnossa. Miehelle todettiin vain automatiikan joskus tökkivän ja toivotettiin hyvää matkaa.Portilla sama toistui. Kun portti ei auennut, virkailija tarkisti lipun ja päästi miehen koneeseen.Koneessa mies huomasi toisen miehen istuvan boarding passiin merkityllä paikalla. Kyseinen herrasmies vakuutti olevansa omalla paikallaan ja todisti sen lipullaan.Lukija tarkisti paikan vielä Finnairin sovelluksesta. Siihen oli merkitty toinen paikka, joka oli pari riviä edellä.– En tässäkään vaiheessa osannut kyseenalaistaa jonkin olevan enemmän pielessä, vaan istuin puhelimessani olevassa lipussa merkatulle paikalle.saavuttuaan mies lähti noutamaan vuokra-autoa, kun sai Finnairilta tekstiviestin. Siinä luki, että paluulippu on peruttu, koska hän ei ollut käyttänyt menolippuaan.– Olin hämmentynyt ja soitin yhtiömme matkoista vastaavalle assistantille, joka puolestaan oli yhteydessä Finnairiin. Vielä saman päivän aikana sain tiedon, että paluulippuni on palautettu ja Finnair on pahoitellut tapahtunutta.Viikko lennon jälkeen mies otti yhteyttä Finnairin asiakaspalveluun, koska ei ollut saanut lentopisteitään tililleen edes yritettyään lisätä ne Finnairin verkkosivuilla.Asiakaspalvelusta pyydettiin jäsennumero, lennon numeroa ja boarding passia.Se löytyi repusta. Ja siinä luki toisen miehen nimi.vahvistaa, että mies pääsi lennolle väärällä tarkastuskortilla.Lentoyhtiön mukaan lähtöselvitystiskillä tapahtui inhimillinen virhe.– Virheen olisi pitänyt tulla esille viimeistään lähtöportilla, mutta näin ei kuitenkaan käynyt, Finnairin viestinnästä todetaan.Syynä oli Finnairin mukaan muun muassa se, että Schengen-alueen sisällä matkustettaessa matkustajien henkilöllisyyttä ei EU-käytännön mukaan tarkisteta systemaattisesti.Lentoyhtiö kertoo tekevänsä tapauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle, koska tarkastuskortin tiedoilla voi päästä käsiksi toisen henkilön kyseisen matkan varaustietoihin. Muihin asiakastietoihin varaustiedoilla ei Finnairin mukaan pääse.– On hyvä muistaa, että kaikki lentokoneeseen tulleet matkustajat on turvatarkastettu normaalisti, joten toisen ihmisen tarkastuskortilla matkustaminen ei muodosta lentoturvallisuusuhkaa, Finnairilta sanotaan.