Kuolleen vanhuksen kodissa odotti näky, joka ei unohdu – kalmasiivooja Marko kertoo kaunistelematta, mitä hän työssään kohtaa

Kotimaa

Kuolleen vanhuksen kodissa odotti näky, joka ei unohdu – kalmasiivooja Marko kertoo kaunistelematta, mitä hän

Voi kestää pitkän aikaa ennen kuin kukaan löytää ruumiin. Nyky-yhteiskunnassa on ihmisiä, joita kukaan ei kaipaa.

Suojapuku ja hengityssuojaimet

Asuntoa puhdistetaan kuivasavulla ja otsonoinnilla, jotka neutralisoivat hajuja.

Vanhuksen koti jäi mieleen

Hän oli varmaan ollut dementoitunut, ja kenties puhelinmyyjät olivat käyttäneet häntä hyväksi.