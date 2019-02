Kotimaa

Sateet jatkuvat viikonlopun ajan – etelään räntää ja vettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauha eteläinen ilmavirtaus on voimakas niin etelässä kuin maan keskivaiheillakin.Iltapäivällä maan länsiosaan leviää lännestä lumisateen alue. Etenkin lounaassa sataa myös räntää tai vettä. Idässä tulee pääasiassa lumisateita. Sakeinta lumisade on Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lappiin lumisade leviää illasta alkaen. Myös Pohjois-Lapissa pilvistyy.Lauhaa ilmaa leviää lounaasta. Yöllä myös idässä on nollakeliä tai suojaa. Pohjoisessa on heikkoa pakkasta, Lapissa pakkanen heikkenee lähinnä aivan pohjoisessa sään pilvistyessä.Yöllä etelässä on poutaisempaa, mutta lauantaina lounaasta leviää jälleen sateita. Iltaan mennessä sateita saapuu Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen asti. Etelässä sateet ovat osaksi räntää ja vettä. Etelätuuli on maan eteläosassa jopa navakkaa. Lapissa pilvipeite paikoin rakoilee.Sunnuntaina lämpötilan nollaraja kurkottaa jopa Etelä-Lappiin asti. Lumi- ja räntäsateita liikkuu Suomen yli pohjoiskoilliseen. Lunta sataa nyt myös Pohjois-Lapissa.Lauantaina Pohjois-Eurooppaa hallitsee laaja matalapaineenalue. Lännestä leviää illaksi sadealue Pohjois-Ranskaan ja Etelä-Englantiin. Korkeapaineenalue ulottuu Espanjasta ja italiasta Venäjälle. Itäisellä Välimerellä on epävakaista.