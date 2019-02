Lumihangesta löytyneen vanhuksen tapauksesta ei rikosilmoitusta – professori: keskeistä on, tiesikö hoitokodin henkilökunta asukkaan hengenvaarasta?

Kotimaa

Lumihangesta löytyneen vanhuksen tapauksesta ei rikosilmoitusta – professori: keskeistä on, tiesikö hoitokodin

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona Ritva Riikosesta https://www.is.fi/haku/?query=ritva+riikosesta , joka löysi miehensä kanssa Helsingin Munkkiniemessä hangessa makaavan iäkkään vanhuksen. Ohuisiin sisävaatteisiin pukeutunut vanhus oli kadonnut läheisestä Saga-hoitokodista.Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Esperi Caren vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi https://www.is.fi/haku/?query=heini+pirttijarvi kommentoi keskiviikkona markkinointipäällikkö Jasmin Ellikin https://www.is.fi/haku/?query=jasmin+ellikin välityksellä, että tapaus ei ole tapahtunut Saga Munkkiniemessä.Torstaina Pirttijärvi kuitenkin myönsi, että vanhus oli karannut juuri Saga Caren toimipisteestä Munkkiniemestä.Helsingin poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth https://www.is.fi/haku/?query=kirsi+kanth kertoo tapauksen tulleen poliisin tietoon vasta median kautta.Kanthin mukaan tapauksesta ei ole tehty rikosilmoitusta, eikä se täytä poliisin tietojen mukaan rikoksen tunnusmerkkejä.– Ei ole edellytyksiä epäillä ketään rikoksesta näillä tiedoilla, Kanth sanoo.

Palvelutaloa ei siis voi epäillä heitteillepanosta?

Olennaista vaaran tiedostaminen