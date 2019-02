Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Nykysurun viisi vaihetta

Psykiatri

Välttääkseen omat hautajaisensa, siniset keksivät, että Sampo Terho voisi pohdiskella ääneen valtiollisten hautajaisten järjestämistä Nykäselle.

Ei ole vanhalla ihmisellä helppoa.Elämä sujahti nopeasti ohi muuttuvassa Suomessa, kun leikkeli ostoskuponkeja, muutti maalta kaupunkiin ja istui lopulta oman kattopalasen alla. Hiljaa noustiin ylös, kunnes pudottiin hoitokodin lattialle, jonne unohduttiin.Hetken näytti paremmalta. Muistivat vanhan ihmisen, halusivat parempaa hoitoa, tuntui, ettei vanhus toiminut Suomi-projektissa turhaan. Sitten menehtyi mäkihyppääjä, vanhus unohtui, katseli sivusta, kuinka edesmenneellä ratsastettiin ja ymmärsi, että kas, niin ratsastettiin hänelläkin.Elisabeth Kübler-Rossmuotoili 60-luvun lopussa viisi suruprosessin vaihetta, joilla kuolema kohdataan. Vaiheet olivat kieltäminen, viha, kaupankäynti, masennus ja hyväksyminen.Sosiaalisen median aikana suru ei enää ole yksityistä, vaan kaikkien jakamaa, eikä se ole surua, vaan iloa siitä, että voi kertoa, miltä itsestä tuntuu. Tuon prosessin viisi vaihetta ovat selfie, viha, huoraksi kutsuminen, blokkaaminen ja selfie. Prosessi toistuu pari kertaa kuukaudessa eri tilanteissa.Kun Matti Nykänen menehtyi maanantaina, aiheesta kirjoitettiin satoja juttuja, kaivettiin esiin vanhoja juttuja ja tv-ohjelmia, muisteltiin kohtaamisia Nykäsen kanssa nakkikioskilla sekä oman pään sisällä ja täytettiin sosiaalinen media kertomalla, miltä tuntuu ja jos jostain tuntui erilaiselta, tässä 280 merkkiä siitä, miksi tunne oli väärä.Kun sosiaalisessa mediassa käsitellään edesmennyttä, on kuin katselisi Instagram-kuvaa eksoottisesta paikasta, jossa itsekin haluaisi käydä: eksoottista paikkaa ei näy taustalla, kun kuvan täyttävät kuvaajan omat kasvot.Hetken näytti siltä, että Nykänen saisi alkuinnostuksen jälkeen olla rauhassa, mutta välttääkseen omat hautajaisensa, siniset keksivät, että Sampo Terho voisi pohdiskella ääneen valtiollisten hautajaisten järjestämistä Nykäselle. Tähän mennessä harvalla on ollut kovin suuria intohimoja valtiollisista hautajaisten konseptia kohtaan, mutta viha syttyi uudestaan, kun saatiin uusi riitelyn aihe, jonka päätteeksi joku oli taas huora ja joku toinen blokattiin.The Telegraph -lehdessä on julkaistu muistokirjoituksia, joita on koottu kirjoiksikin, koska niissä edesmennyt on kyetty humoristisen elegantisti näkemään heikkouksiensa ja vahvuuksiensa summana.Suomessa ei olla vielä niin pitkällä: kuollut on sankari, vaatimaton puurtaja tai marttyyri, ja monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että jos joku nostaa hyväksytystä tarinasta poikkeavan ominaisuuden esiin, se blokataan.Koska Matti Nykäsessä oli ns. monia puolia, odotettavissa on lukuisia tilityksiä, joissa nykysurun viimeisessä selfiessä halutaan ilmoittaa, että itsekin olen epätäydellinen niin kuin Matti Nykänen.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja