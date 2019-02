Kotimaa

Kommentti: Vanhuskeskustelu romahdutti kokoomuksen kannatuksen – Ylen gallupissa kykypuolue syöksyy alaspäin

Persut kovimmassa nousussa

Vanhuskeskustelu saattoi syödä kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon pääministerin paikan.

Kokoomus puhui itsensä kylmäksi

Pukkaako jo punamultaa?

tärkein: Ylen Taloustutkimuksella teettämä liki 3 000 kansalaista käsittävä gallup tehtiin 14. 1. - 5. 2.Eli kyselyn aikajänteeseen mahtuu liekkeihin noussut keskustelu vanhusten asemasta ja huonosta kohtelusta.Se on ollut kokoomukselle synkkää aikaa. Siitä jatkoa jutun lopussa.Kokoomuksen kannatus on tippunut kuukaudessa 2,3 prosenttiyksikkö 17,3 prosenttiin.Se on paljon – se on todella paljon, kun vaaleihin on aikaa hiukan yli kaksi kuukautta.Vanhuskeskustelu saattoi syödä kokoomuksen puheenjohtajanpääministerin paikan. Politiikassa yleinen arvio on vielä näihin päiviin saakka ollut, että kokoomus ohittaa loppumetreillä kannatuksessa ykköspaikkaa hallinneen Sdp:n. Ei ole enää.Gallup osoittaa totisesti sen, ettei vaaleja ole käyty.Tosin myös Sdp:n kannatus on laskussa, vaikka ero kokoomukseen onkin turvallinen. Sdp:n kannatus tippui reilulla prosenttiyksiköllä 20,1 prosenttiin. Puheenjohtajakuun loppuun jatkuvan sairausloman merkitystä kannatukseen on vaikea arvioida.vanhuskohua edeltänyt keskustelu maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista näkyy, sillä perussuomalaiset ovat gallupin suurin nousija liki 2 prosenttiyksikön kasvulla. PS:n kannatus on nyt 12 prosenttia.Taloustutkimuksen tutkimusjohtajasanoo Ylellä, etteiPS:n kannatus ole tullut muista puolueista, vaan katsomosta. Epäilevät äänestäjät alkavat herätä. Ei ihme.Vaikka kepulle gallup näyttää jälleen puolen prosenttiyksikön tiputusta ja 15,6 prosentin kannatusta, puolueessa pelättiin Oulun tapahtumien jälkeen taatusti pahempaakin. Nyt kannatus on alempi kuin vuoden 2011 rökäletappiovaaleissa, mutta osa kepussa kauhistelee, että kannatus voi tippua jopa 13 prosentin tasolle ja puolue viidenneksi suosituimmaksi.Silti vihreät kurkistelee jo prosentin päässä ja menee tätä vauhtia keskustan ohi. Lisäksi taloustutkimus mittaa kepulle paremia lukuja kuin Helsingin Sanomien Kantar TNS.palataan kokoomukseen.Nyt puolue maksaa poliittista hinta tiiviistä kytkyistään terveysbisnekseen, näihin pörriäisiin, laurarätyihin, lassemännistöihin etc.Ja ennen muuta tapaus Esperi Careen, jonka yhteydessä kykypuolue suistui raiteiltaan.Vanhusten hoidon räikeät väärinkäytökset ovat asia, joka ei jätä ketään kylmäksi. Sen sijaan kokoomus on vastannut väärinkäytöspuheisiin tavalla, joka on on luonut siitä itestään kylmän vaikutelman pahimmalla mahdollisella hetkellä. Jo ennestään kokoomusta pidetään tutkimuksissa puolueista ylimielisimpänä.Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Orpo on sotkeutunut pasmoissaan hoitajamitoituksesta käydyssä keskustelussa, ja puheenjohtajan ympärillä parveilevat avustajat ovat sotkeneet kuvaa entisestään.– Yksi desimaali ei auta, Orpo julmisteli viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla ja kokoomus jäi nurkkaa ainoaksi puolueeksi, joka vastustaa 0,7 hoitajan mitoitusta lakiin vanhusta kohden.Kansa katsoi ja kuunteli ihmetellen, kun Orpo ja kokoomus selittivät. Toistettakoon: selityksistä jäi kylmä kuva.tapahtui viime viikolla, ja tämän viikon ontuva esiintyminen ei ole tilannetta parantanut. Eilen Orpoa hiillostettiin välikysymyskeskustelussa, mutta pahemmin puolueelta ja sen puheenjohtajalta meni penkin alle keskiviikko. Orpon puheista ei suuri yleisö saanut tolkkua ja keskiviikon kruunasi Orpon heikko esiintyminen tv:n iltauutisissa.Muut puolueet ovat ottaneet tilanteesta kaiken irti.Pahinta kokoomuksen kannalta on, että asia koskettaa niin monia eikä se häivy vaalien alla minnekään.Kokoomuksen kannatus on ollut viimeksi näin alhaalla 2016, kun Orpo ottipaikan puolueen johdossa.kulisseissa riittää Ylen gallupin pohjalta purtavaa.Vauhtia se tuo ainakin hallituspohjakeskusteluun. Sekä keskustan että Sdp:n kenttää ja vaikuttajia yhdistää vastenmielisyys pitkään vallassa ollutta kokoomusta kohtaan. Punamultaa puskee, jos vaalitulos antaa siihen pienenkään mahdollisuuden.Nyt näyttäisi, ettei se ole poissuljettu vaihtoehto, jos kepu saa alamäkensä pysäytettyä.Mutta eihän sekään kepun lohdutonta näkymää pelasta.– Palataanko sittenaikoihin? Tuleeko kepusta taas demarien apupuolue? muuan kepuvaikuttaja pohdiskeli asetelmia tällä viikolla.Mutta kuten todettu, vaaleja ei ole todellakaan käyty.Tilanne tuo taatusti vauhtia vaalikeskusteluihin. Kykypuolue kokoomus saa näyttää myös ne kehutut mediataitonsa, joista ei tosin ole viime päivinä ollut merkkiäkään – Ellun kanoilla tai ilman.