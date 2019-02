Kotimaa

Päivän lumisateet loppuvat iltapäivään mennessä – perjantaina saapuu uusi sadealue

Iltapäivällä lännessä on jo poutaa, Etelä-Pohjanmaalla on iltaa kohden ohimenevästi selkeämpää. Idässä sataa lunta, pohjoisen lumisade heikkenee vähitellen. Pohjois-Lapissa on enimmäkseen pilvipoutaa.Aivan etelässä on myös yöllä nollassa, muuten maan etelä- ja keskiosassa on heikkoa pakkasta. Myös idässä pakkanen vähän heikkenee. Pohjoisessa on edelleen selvästi kylmempää. Pakkaslukemiin vaikuttaa pilvisyys.Perjantaina lounaasta leviää uusia lumisateita, vähitellen sateet leviävät koko maahan. Etelänpuoleinen voimistuva tuuli tuo lauhempaa ilmaa myös pohjoiseen. Lounaassa voi sataa myös räntää tai vettä.Lauantaina suunnilleen sama toistuu eli lisää lunta on luvassa, etelään on myös luvassa räntää tai vettä. Etelä- ja keskiosassa on suojaa.Perjantaina Britteinsaarten yli liikkuu matalapaine sateineen itään. Illalla vettä sataa myös Länsi-Ranskasta Tanskaan sekä Ruotsin länsirannikolla ja eteläisimmässä Norjassa. Aurinkoisinta ja lämpimintä on Espanjassa. Itäisellä Välimerellä on epävakaista.