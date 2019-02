Kotimaa

Kommentti: Lääkärikoptereista uusi lihava riita

lääkärihelikopterit ovat olleet kohujen kohteina tämän tästä niin kauan kuin niillä on lennetty eli vuodesta 1993 saakka.Medi-Heli kärsi rahoitus- ja mainevaikeuksista koko olemassaolonsa ajan, kunnes sen toiminta 2012 siirtyi valtiorahoitteiselle FinnHEMS Oy:lle.Viime kuukausina on riidelty puolestaan uusien lääkärihelikopteritukikohtien sijoituspakoista. Joulukuussa hallituksen reformiministeriryhmä päätti sijoittaa kopterit Seinäjoelle ja Kouvolaan.Lappeenrantalaiset suuttuivat sijoituspäätöksestä sydänjuuriaan myöten, sillä alun perin tukikohtaa esitettiin Lappeenrantaan – eikä mieli mettä keittänyt Vaasassakaan. Vielä syksyllä osa vaasalaisistakin odotti, että hallitus sijoittaa tukikohdan Vaasaan, jotta Rkp saataisiin hallituksen sote-esityksen taakse.ja helikopterit herättävät jatkuvia intohimoja, joten taas ollaan sotajalalla.Kyseessä on loukkaantumisteatteri vailla vertaa.Nyt sairaanhoitopiirit pullikoivat hallituksen linjausta vastaan, että lääkärihelikopteritoiminta annetaan jatkossa yhden maakunnan hoidettavaksi.Tämä maakunta olisi Pirkanmaa.Kun sote ja maakuntaratkaisut pitkittyvät (eduskunnalla aikaa on reilu kuukausi enää), hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti viime joulukuussa, että FinnHEMS Oy:n toiminta keskitetään toistaiseksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.Miksi Pirkanmaa? No siksi, että Tampereella lääkärihelikopteritoiminalle saataisiin puhdas alku, sillä Tampereella ei ole alan vanhoja syntejä, kuten rahankeräyssotkuja, kannettavanaan. Tampere tuli mukaan helikopteritoimintaan vasta FinnHEMsinin perustamisen jälkeen.Lisäksi yhtiö sopisi Tampereelle, jonne kaavaillaan laajentuvaa ilmailualan klusteria. Kyseessä olisi jatkossa suuri ilmailualan yhtiö.Nykyisin FinnHEMSin omistavat viisi ylipistosairaanhoitopiiriä yhdessä. Yhtiö pyörittää kuutta tukikohtaa Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Jatkossa tukikohtien määrä nousee siis kahdeksaan. Nyt hommaa vedetään Vantaalta.Valtion rahaa järjestelyissä pyörii vajaat 30 miljoonaa euroa vuodessa.viivästyy, muut sairaanhoitopiirit ovat nousseet sotajalalle. Maksumiehen rooli epäselvässä tilanteessa ei kiinnosta.Pelkästään siitä ei ole kuitenkaan kyse.Hallituksen esitykselle on suomeksi sanottuna näytetty tylysti keskisormea.Valtio ja sosiaali- ja terveysministeriö tarjoaa uudelle yhtiölle 27 miljoonaa euroa vuodessa, mutta ehtona on, että yhtiölle tulee nykyisen hajaannuksen sijaan selkeä omistus, johtajuus ja johtajavastuu. Omistajaohjausta on tehostettava.– Jos yhtiön toiminta laajenee, myös ammatillista osaamista sen johtamisessa tarvitaan enemmän, IS:lle kerrotaan.IS:n haltuunsa saamassa STM:n muistiossa todetaan, että valtion näkökulmasta yhtiön omistajaohjauksen ja hallitustyöskentelyn suurimatta haasteet liittyvät turvallisuuden, laillisuuden ja taloudellisuuden valvontaan, eivät toiminnan yhteensovittamiseen ensihoidon kanssa.Sairaanhoitopiirit eivät ole päättäneet asiasta mitään. Takaraja on 15. helmikuuta, mutta päätöksistä ei näytä olevan tietoakaan, tuskin niitä tuleekaan. Esimerkiksi HUS:n hallitus oli koolla maanantaina, mutta asia ei ollut edes esityslistalla.Se oli HUS:n vastaantulo hallituksen suunnitelmille. HUS siis nosti keskisormea.Eli suma seisoo.– Ollaan umpikujassa, IS:lle todetaan.Samalla jätetään ottamatta yhtiölle 27 miljoonaa euroa.aikaan on harkittu myös sitä, että FinnHEMS hankkisi omat kopterit, minkä on laskettu säästävän 100-150 miljoonaa 15 vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti elokuussa, että ostopalveluista voitaisiin luopua, koska oma tuotanto olisi organisoinnin ja kustannusten kannalta nykymallia parempi. Tämäkään hanke ei luonnollisesi etene mihinkään.Uudistuksen takaraja on vuoden 2021 lopussa, sillä silloin päättyvät nykyiset sopimukset.Nyt seurataan, mitä jatkossa tapahtuu, mutta ei hyvältä näytä.Lääkärihelikopterisotkussa on taas tavalliset kaikki sote-riitojen elementit. Itsepäisiä sairaanhoitopiirejä ja vielä itsepäisempiä lääkäreitä. Monelle sairaanhoitopiirien edustajille kopterit ovat kuulemma egon jatke. Etc. Eli se tavallinen sote-tarina taas.