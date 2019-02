Kotimaa

Sisko kaappasi veljensä koiran – riita meni hovioikeuteen saakka ja valtio maksoi suurimman osan kuluista

Sekarotuisen 12-vuotiaan koiran omistajasta syntyi sisarusten välille riita, joka eteni käräjäoikeuden kautta hovioikeuteen.Oikeuden päätöksellä siskon on palautettava koira veljelleen. Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua, sillä se ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa.Koirasta käydyn riidan oikeuskulut nousivat yli 3600 euron ja valtaosan maksaa valtio.Sekarotuinen koira oli hankittu veljen perheeseen jo yli 10 vuotta sitten. Omistajansa mukaan koira oli mitä ilmeisemmin pentutehtailun tuote.Omistaja ei saanut koirasta kauppakirjaa eikä muitakaan dokumentteja eikä koiraa voitu rekisteröidä veljen omistukseen.Koira oli aika ajoin siskon luona hoidossa.Joulun 2017 jälkeen sisko ei palauttanut sitä omistajalleen, joka kävi useita kertoja tavoittelemassa lemmikkiään, mutta turhaan. Omistaja otti poliisiinkin yhteyttä ja äitiä käytettiin apuna neuvonpidossa, mutta koira pysyi siskon luona.Riita koiran omistuksesta eteni Espoon käräjäoikeuteen, jossa sisko väitti, että veli oli antanut koiran hänen omistukseensa. Sisko kertoi kiintyneensä koiraan eikä halunnut luopua siitä.Siskon mielestä koira oli kiintynyt häneen. Hänen mukaan veli oli lisäksi hoitanut koiraa huonosti. Koska koira oli siskon hallinnassa, oli se hänen mielestään myös osoitus siitä, että hän omisti koiran.Käräjäoikeus totesi, että pelkän hallinnan perusteella ei voida osoittaa kuka on koiran omistaja. Siskolla ei ollut mitään dokumentteja, joilla hän olisi todistanut olevansa omistaja.Oikeus totesikin veljen todelliseksi omistajaksi ja määräsi siskon palauttamaan koiran hänelle.Sekä veli että sisko saivat oikeusavustajan valtion piikkiin. Koska sisko hävisi jutun, hänen on maksettava veljensä oikeuskulut valtiolle. Summa on 1650 euroa.Omat kulunsa, noin 1900 euroa, sisko veronmaksajien piikkiin ja siten valtiosta tuli koirariidan suurin maksaja.Hovioikeuden ratkaisu on parin viikon takaa.