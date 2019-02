Kotimaa

Ensimmäinen luottotoimittaja loi Nykäs-ilmiön ja matkusti mukaan Matin häämatkallekin

Salliva ote totuuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kuka nyt jaksaisi seurata jotain maailmanympäripurjehdusta?”





Pitkäaikainen ystävä