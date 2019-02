Kotimaa

Suomessa voi olla jopa tuhansia tyttöjä silpomisuhan alla

Silpomisen estämiseksi Suomeen on kehitetty uusi toimintaohjelma.

Silpominen saattaa uhata Suomessa jopa tuhansia tyttöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi, että silpomisuhan alla on noin 650–3 080 tyttöä. Kaikkiaan Suomessa asuu arviolta 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä tai naista.



Silpomisen estämiseksi Suomeen on kehitetty uusi toimintaohjelma. Päätarkoitus on lisätä ammattilaisten osaamista ja välittää tietoa riskiryhmille. Tavoitteena on, ettei Suomessa asuvia ja oleskelevia tyttöjä silvota tai lähetetä ulkomaille silvottavaksi.



Toimintaohjelman ovat laatineet THL, sosiaali- ja terveysministeriö ja laaja ohjausryhmä.