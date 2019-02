Kotimaa

Sää poutaantuu päivällä – uudet sateet saapuvat huomenna ja jatkuvat viikonloppuna

Maan länsiosassa ja pohjoisosassa on selkeää laajalti. Päivällä pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lännessä ja pohjoisessa lounaistuuli voimistuu illaksi. Idässä luoteistuuli on kohtalaista, ja illalla tuuli heikkenee ohimenevästi.Etelässä ja länsirannikolla on päivällä pakkasta 5 – 10 astetta, maan keskiosassa 10 – 15 astetta, pohjoisessa 20 - 30 astetta, Lapissa selkeillä alueilla paikoin alempi. Torstaiaamua kohti sää lauhtuu länsirannikolla nollaan asteeseen.Torstaina etelänpuoleinen tuuli voimistuu. Lumisateita saapuu lännestä, aivan pohjoisessa sää pysyy poutaisena. Etelässä sataa myös vettä ja räntää. Päivällä maan länsiosassa sää muuttuu poutaisemmaksi ja pilvipeite voi rakoilla. Päivälämpötila on Uudellamaalla ja lounaassa nollan vaiheilla,Keski-Suomessa on heikkoa pakkasta, maan itäosasta Oulun seudulle pakkasta on 4 – 9 astetta, Lapissa 10 - 20 astetta.Perjantaina leviää jälleen uusia lumisateita lounaasta. Lännessä ja etelässä sataa myös vettä tai räntää. Lapissa on poutaa.Lämpötila on etelässä nollan vaiheilla, maan keskiosassa on heikkoa pakkasta, Lapissa pakkasta on 10 - 25 astetta.