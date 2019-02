Helsingissä paha lumikaaos, maavastaanottopaikat lähes täynnä – ”Etsitään kissojen ja koirien kanssa kaikkia mahdollisia paikkoja”

Kotimaa

Helsingissä paha lumikaaos, maavastaanottopaikat lähes täynnä – ”Etsitään kissojen ja koirien kanssa kaikkia m

Helsingissä









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisää kalustoa

Helsingin









lumen maavastaanottopaikat alkavat olla jo lähes täynnä, kertoo kaupunkiympäristön toimialapäällikkö– Tällä hetkellä juuri perustetaan varavastaanottopaikkoja varautumissuunnitelmamme mukaisesti. Voisi sanoa melkein, että etsitään kissojen ja koirien kanssa kaikkia mahdollisia paikkoja, joita voitaisiin käyttää lumen vastaanottoon, Isoniemi sanoo IS:lle.Hänen mukaansa mahdollisia varavastaanottopaikkoja löytyy ympäri kaupunkia, ei kuitenkaan aivan keskusta-alueelta.– Näitähän on ollut useassakin paikassa. Joudumme valitettavasti ottamaan esimerkiksi Maunulan majan viereisen läjityskentän käyttöön. Siinä vierestä Metsälästä poistui maaliikennekeskus, ja sitä aluetta pyrimme ottamaan käyttöön. Näitä paikkoja on monia muitakin, toteaa Isoniemi.– Selvitetään, voidaanko nämä varavastaanottopaikat ottaa käyttöön. Mikäli ne voidaan ottaa käyttöön, ne otetaan. Nythän on poikkeuksellinen talvi.kaupungin alueelle on hankittu lisää kalustoa runsaan lumentulon takia. Pysäköintiä varten on etsitty myös väestötiloja, joita avataan mahdollisuuksien mukaan.Lumenvastaanottopaikkoja on yhteensä kahdeksan. Hernesaaren kärjessä kipataan lunta mereen, ja sulatuspaikat löytyvät Kyläsaaresta ja Viikistä. Maavastaanottopaikat sijaitsevat Malmilla, Maununnevalla, Herttoniemessä, Patolassa ja Vuosaaressa.– Useammassa maavastaanottopaikassa mielestäni nostetaan tätä lunta useampaan kerrokseen tällaisilla pitkäpuomikaivinkoneilla, jotta saadaan taas tilaa vähän lisättyä. Malmillahan korkeus on lentoliikenteen takia se puiden korkeus, sanoo Isoniemi.– Kun tulee näin paljon lunta ja sitä tulee valtavia kasoja, niin mehän möyhennämme niitä kasoja kesän ja loppukesän aikana, jotta ne sulavat sitten. Kyllä se lumi varmaan säilyisi, jos sitä möyhentämistä ei tehtäisi. Siellä olisi marraskuussa ja joulukuussa sitä vanhaa lunta.Valituksia lumensiirtoliikenteestä on Isoniemen mukaan tullut lähinnä Eiranrannasta ja Herttoniemestä Majavatien varrelta.– Toki siellä missä on asutusta hyvin lähellä kuljetusreittiä, lähitalojen asukkaat valittavat siitä kuorma-autoliikenteestä, mutta tämä on nyt pakollinen tilanne. Mehän olemme saaneet Ympäristökeskukselta muistaakseni Patolaan ja Herttoniemeen oikeuden kuljettaa lunta myös yöaikaan.