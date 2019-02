Kotimaa

Kommentti: Käsittämätöntä salailua

Valvira

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä

Käsittämätön

Mutta

on Suomessa ainoa viranomainen, joka voi viedä terveydenhuollon ammattihenkilöltä lopullisesti oikeuden harjoittaa ammattiaan. Lopullisesti eli ikuisesti.Valtava ja pelottavantuntuinenkin valta. Jokaisella on kuitenkin perusoikeus harjoittaa ammattiaan, jota varten on kuluttanut koulun penkkejä vuosikausia.Valvira on käyttänyt tätä järeää valta-asettaan yhdeksän kertaa. Ja jokaisella kerralla siihen on varmasti ollut perusteltu syy. Tai niin ainakin luulisi.Jokaisen päätöksen taustalla on henkilön ammattityön aikana tekemä rikos, josta on saanut vankeusrangaistuksen. Tuomion pitää olla myös lainvoimainen ja ”asianhaarojen” erittäin raskauttavia.kysymys.Siihen kun ei saa vastausta yhdestäkään Valviran tekemästä päätöksestä, joista se toimitti IS:lle julkiset versiot. Itse asiassa yhdessäkään päätöksessä ei mainita edes niitä rikoksia, jotka vaikuttivat ammattioikeuksien poistoon.Valvira on näet poistanut päätösten julkisista versioista käytännössä kaikki perustelut, joiden pohjalta se on vienyt yhdeksältä eri hoitajalta ammattioikeudet lopullisesti. Julkisia olivat vain lainpykälät, joihin valvova viranomainen nojasi päätöksissään.No, minusta ainakin.Median yhtenä tehtävänä on toimia viranomaisten vahtikoirana ja tarkastella kriittisesti sen tekemiä päätöksiä. Nyt se on käytännössä mahdotonta.Eipä kai muuten kuin niin, että viivojen veto on ollut suoraviivaista. Ja päättäväistä, ennen kaikkea.salailu murentaa kansalaisten luottamusta Valviran tekemiin päätöksiin. Kansalaisilla on nimittäin oikeus tietää, jos esimerkiksi murhaajahoitaja ei ole enää koskaan soveltuva auttamaan heitä terveydellisissä asioissa. Siksi IS otti aiheen selvitykseen ja kirjoitti siitä. IS hankki lopulta hoitajien rikostuomiot eri oikeuslaitoksista. Ne tuomiot olivat pääosin julkisia. Ne olivat samoja tuomioita, jotka Valvira salasi omista päätöksistään kokonaan.Sen ymmärrän, kun Valvira salaa omissa päätöksissään esimerkiksi törkeän seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen henkilöllisyyden tai muut herkät terveystiedot. Niin kuuluukin. Näin oikeuskin tekee. Eivät ne tiedot kuulu ulkopuolisille.kun Valvira salaa tuomitun henkilön rikostietoja sillä perusteella, että tietojen julkaisu saattaisi vaarantaa hänen tulevaa toimeentuloa ja yhteiskuntaan sopeutumista, Valvira ampuu itseään mahdollisesti jalkaan.Poliisiammattikorkeakoulu nimittäin pimitti medialta tietoja opettajansa rikostuomiosta täysin samoilla perusteilla kuin Valvira. Oikeuden lainvoimaisen ratkaisun mukaan Poliisiammattikorkeakoulu toimi väärin.Korkein hallinto-oikeus (KHO) totesi viime marraskuussa antamassaan vuosikirjapäätöksessään, ettei Poliisiammattikorkeakoulun virkamiesoikeudelliseen päätökseen liittyviä ja sisällettyjä käräjäoikeuden tietoja voitu pitää salassa julkisuuslain tai minkään muun asian perusteella. KHO katsoi, että rikostuomion tiedot ovat julkisia. Ja ne ne olivat perusteena sille, miksi opettaja pidätettiin virasta.