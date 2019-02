Karmivat teonkuvaukset julki – näissä tapauksissa Valvira vei hoitajalta lopullisesti oikeuden harjoittaa ammattia

Kotimaa

Karmivat teonkuvaukset julki – näissä tapauksissa Valvira vei hoitajalta lopullisesti oikeuden harjoittaa amma

Murhia

Se on tosi rankka toimenpide, koska se on lopullinen, eikä ammattioikeutta tai ammattinimikkeen käyttöä voida palauttaa.

Jokaisen

Vapaa-ajallakin tehdyt törkeät rikokset voivat osoittaa, että henkilö on soveltumaton alalle.

Jos

Tällaisia tapaukset ovat

IS:n tekemästä



29 seksuaalirikosta







Vanhus myrkytettiin hengiltä







Nainen petkutti kolmea potilasta







Laskutus vain kiihtyi







Jopa hautoja avattiin uudelleen







Pankkikortti ahkerassa käytössä



Kavalsi iäkkäältä pariskunnalta 100 000 euroa



Intiimi suhde 15-vuotiaan tytön kanssa



Raiskaus yöllä