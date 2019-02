”Ihmispedon” mukana oli kahdet naisten alushousut ja Mora-puukko – tällainen oli Tulilahden murhista epäilty Runar Holmström

Kotimaa

”Ihmispedon” mukana oli kahdet naisten alushousut ja Mora-puukko – tällainen oli Tulilahden murhista epäilty R

Tulilahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oheisella videolla kerrotaan Erik Runar Holmströmistä.





Niiden henki ei minua paina.

Maaliskuisen

Mikä oli Tulilahden murhamysteeri? Katso tarina alla olevalta videolta.

Holmströmin





Automatka

Holmström peruutti jälleen kertomuksensa huomauttaen ”ei ole hyvä mennä tunnustamaan tällaisia asioita”.





Perillä

Tytöistä en ole poliiseille kertonut sanaakaan.





Verkko

Holmströmin

Ei ole aivan mahdotonta, että syytetyn puukko on voinut jättää samankaltaisia uurteita kuin rikosjäljissä olevat.

Lukuisista





Mutta

Raha ei voi korvata menetystä.

Mitkä

Rikoksen ja sen jälkien peittämisaika on nyt kokeellisesti todettu mahdolliseksi yhden miehen työksi.

Aika oli

Koko käsitykseni on, että tämä olisi ollut yli-inhimillinen tehtävä yhdelle miehelle muutaman tunnin ajassa.









Mitään





Surmaamistapa

Holmströmin

Raskaimman