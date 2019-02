Rovaniemeläisupseerin syytteet: Vei puolustusvoimien aseen ja ammukset kotiinsa – uhkaili perhettä ja valmisteli rikosta

Kotimaa

Rovaniemeläisupseerin syytteet: Vei puolustusvoimien aseen ja ammukset kotiinsa – uhkaili perhettä ja valmiste

Miestä syytetään vainoamisesta, laittomasta uhkauksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, pahoinpitelystä, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hän on myöntänyt esitutkinnan aikana osan teoista.Upseeri on jo aiemmin saanut syytteet törkeästä palvelusrikoksesta ja törkeästä kavalluksesta. Syytteiden mukaan mies vei puolustusvoimien rynnäkkökiväärin ja ammuksia kotiinsa viime syksynä. Poliisi löysi ne kotietsinnässä kuukautta myöhemmin.Tiistaina luettujen syytteiden mukaan upseeri vainosi entistä puolisoaan vuoden 2018 aikana. Hän uhkaili perhettä, ajoi autolla ex-puolisonsa perässä kaupungilla, soitteli ja lähetti tekstiviestejä päivittäin, vaikka puoliso sanoi, että yhteyttä pidetään vain lasten asioiden vuoksi. Mies myös uhkasi väkivallalla ja tappamisella koko perhettä.Elo-syyskuussa mies uhkasi ravintolassa puukottavansa puolisoa keittiöveitsellä kylkeen, jos tämä yrittää poistua pöydästä. Tyttärelleen hän oli uhkaillut tämän äitiä vakavalla väkivallalla.Syyttäjän mielestä yliluutnantti on vienyt aseen ja ammukset kotiinsa rikoksen valmistelua varten. Mies on uhannut tappavansa ”kaikki”. Lapset ovat olleet läsnä tappamisella ja väkivallalla uhkailun tilanteissa.Mies on saanut syytteen myös entisen puolisonsa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta, koska hän on ampuma-aselain vastaisesti ilman hallussapitoon oikeuttavaa lupaa pitänyt hallussaan rynnäkkökivääriä ja patruunoita.Seksuaalisesta pakottamisesta nostettua syytettä oikeus käsittelee suljetun ovin.