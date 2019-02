Kotimaa

Oppositio jätti lakialoitteen hoitajamitoituksesta: ”Kysymys on poliittisesta tahdosta”

jättivät lakialoitteen hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin.Opposition välikysymystä vanhusten hoidon laadusta käsitellään huomenna eduskunnassa, ja oppositio on vaatinut hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.Oppositio haluaa hoitajamitoituksen 0,7 lakiin. Nyt hoitajamitoituksesta on vain suositus, että jokaista hoidettavaa kohden olisi 0,5 hoitajaa.Opposition lakiesityksessä muutettaisiin yhtä lausetta vanhuspalvelulakia.Opposition lakiesityksen luki kansanedustaja Maria Guzenina https://www.is.fi/haku/?query=maria+guzenina (sd), joka oli peruspalveluministerinä 2012. Silloin hoitajamitoitus kaatui kokoomuksen vastustukseen.– Tämä lause kuuluu näin: Henkilöstömitoituksen tulee edellyttää palvelun tarvetta, joka turvaa iäkkäiden laadukkaat palvelut. Henkilöstömitoituksen tulee olla ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja yhtä aikaisessa laitoshoidossa vähintään 0,7 täysiaikaista työntekijää palveluja saavaa iäkästä henkilöä kohti, Guzenina luki.– Eikä tässä vielä kaikki. Tässä lakialoitteessa myös perutaan tämän hallituskauden alussa tehdyt heikennykset vanhuspalvelulakiin, jotka liittyivät vastuuhenkilöön ja henkilöstön kelpoisuusvaatimukseen, eli siihen mitä henkilöstömitoitukseen voidaan laskea, Guzenina jatkoi.viikolla hallituspuolueista keskusta ja siniset kertoivat, että ne kannattavat hoitajamitoitusta, ensi vaalikaudella.Kokoomus on vastustanut hoitajamitoitusta, koska se on pitänyt muita keinoja parempana.Viime viikolla hallitus myös kertoi, että tällä vaalikaudella ei hoitajamitoitusta ehditä lakiin kirjata. Vaalikauden istuntoja on jäljellä kuutisen viikkoa, lain valmistelu vie oman aikansa ja vaalikauden suurin uudistus, sote, on vielä tekemättä.Tänään kokoomus muutti kantaansa, ja puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) kertoi, että kokoomus ei enää vastusta hoitajamitoitusta.Orpo oli kommentoinut asiaa Ylelle, ja kirjoittanut MTV:lle nettikolumnin, mutta Orpo oli kadonnut toimittajien tavoittamattomiin. Eduskunnassa ei nähty Orpoa vastaamassa toimittajien kysymyksiin.Peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikko (kesk) kertoi, että hallitus on valmis aloittamaan valmistelut hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin.Niin Saarikko kuin pääministeri Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) sanoivat, että oikeuskansleri on pitänyt aika lailla mahdottomana, että hoitajamitoitus ehdittäisiin tällä vaalikaudella kirjata lakiin.Saarikon mukaan hyvä lainvalmistelu edellyttää muun muassa sen selvittämistä, mistä rahat hoitajamitoitukseen otetaan, mistä lisähoitajat saadaan, mitä käy vanhusten kotihoidolle ja mitä hoitajamitoitus tarkoittaisi voimassa oleville sopimuksille yksityisten palvelutuottajien kanssa.uskoi, että heidän lakialoitteensa on mahdollista käsitellä tällä vaalikaudella.– Eduskunnalla on aina valta ja mahdollisuus säätää lait. Valiokunta (sotevaliokunta) voi tämän omana asiana käsitellä, suorittaa täällä kuulemiset, ja jos tahtoa tästä talosta löytyy, hoitaa tämä asia kuntoon, ryhmäjohtaja Antti Lindtman https://www.is.fi/haku/?query=antti+lindtman (sd) sanoi.

Mistä lakialoitteen rahat tulevat? Mistä saadaan hoitajat ja miten tehdään vaikutusarviot? Onko tämä niin yksinkertainen asia, että se onnistuu muutamassa viikossa?

