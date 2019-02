Poliisi: Miehen epäillään pahoinpidelleen viimeisillään raskaana olleen nuoren naisen Joensuussa – asunnossa paikalla myös pieni lapsi

Kotimaa

Poliisi: Miehen epäillään pahoinpidelleen viimeisillään raskaana olleen nuoren naisen Joensuussa – asunnossa p

Joensuun poliisi on joulukuusta lähtien suorittanut esitutkintaa kokonaisuudessa, jossa on ollut kyse lähisuhdeväkivallasta, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.

Poliisi sai 8. joulukuuta hätäkeskuksen kautta ilmoituksen Joensuussa yksityisasunnossa tapahtuneesta pahoinpitelytilanteesta. Pahoinpitely oli kohdistunut nuoreen naiseen, joka oli tapahtumahetkellä viimeisillään raskaana.– Asunnossa oli tapahtumahetkellä ollut myös alle 5-vuotias lapsi. Pahoinpitely ei kohdistunut lapseen. Pahoinpitelyn kohteena ollut nainen sekä pieni lapsi olivat ilmoituksen mukaan paenneet paikalta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.Esitutkinnassa esille tulleiden seikkojen perusteella miehen epäillään pahoinpidelleen naista tuolloin useilla eri tavoilla.Tämän lisäksi mies oli yrittänyt lyödä naista keittiöveitsellä.– Mies otettiin kiinni tapahtuma-asunnosta 8. joulukuuta. Hänet vangittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 11.12.2018 ja hän on ollut koko esitutkinnan ajan vangittuna, poliisi kertoo.Poliisin mukaan esitutkinnassa on kyseisen tapauksen lisäksi selvinnyt seikkoja, joiden perusteella miehen epäillään pahoinpidelleen ja uhanneen samaa naista vuoden 2018 aikana kolmella aiemmallakin kerralla.Rikosnimikkeitä kokonaisuudessa ovat törkeän pahoinpitelyn yritys ja useita pahoinpitelyjä sekä laittomia uhkauksia.Kokonaisuuden esitutkinta on nyt valmistunut ja se etenee syyteharkintaan. Syyte asiassa on nostettava 14.2.2018 mennessä.