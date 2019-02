Kotimaa

Silja Serenadella tuhkarokkotapaus – THL antaa ohjeita matkustajille

Matkustajien tarkistettava rokotuksensa ja tarkkailtava oireita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilö on matkustanut Silja Serenadella Helsingistä Tukholmaan ja takaisin 1.–3. helmikuuta. Laiva on lähtenyt Helsingistä perjantaina 1. helmikuuta kello 17 ja paluumatkalle Tukholmasta lauantaina 2. helmikuuta kello 16.45 paikallista aikaa. Se on palannut Helsinkiin sunnuntaina 3. helmikuuta klo 10.30.Tuhkarokkoon sairastunut on matkustanut laivalla taudin tartuttavuusaikana ja mahdollisesti altistanut muita matkustajia taudille. Tartunta liittyy aiemmin Suomessa vahvistettuun tuhkarokkotapaukseen.Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva, huoneilman välityksellä leviävä tauti. Tartuntaan riittää samassa tilassa oleskelu. THL kehottaa samalla laivalla matkustaneita tarkistamaan omat rokotuksensa sekä tarkkailemaan tuhkarokon oireita seuraavan kolmen viikon aikana.Hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan antaa kaksi MPR-rokotetta. Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa.Mikäli et tiedä rokotussuojasi tilannetta tai se puuttuu, THL kehottaa ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen viipymättä.Rokotetta ei tarvita, mikäli on sairastanut tuhkarokon.Tuhkarokon ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet, jotka alkavat yleensä 9–11 vuorokauden kuluessa. Niitä seuraa ihottuma, joka alkaa yleensä 3–5 vuorokautta myöhemmin.