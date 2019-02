Kotimaa

Suursäätilassa tapahtumassa käänne – katso, paljonko etelään povataan tällä viikolla lunta

Suomi on kellunut polaarisessa ilmamassassa, mutta nyt on edessä muutos kohti normaalia. Useat matalapaineet pyyhkivät maan yli tällä viikolla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jopa 15 senttiä lisää lunta

Suursäätila muuttuu