Apollomatkat perui tarjouslennon – Asiakas IS:lle: ”Lapset ovat shokissa ja itkua tulee”

Innostus vaihtui pettymykseksi





Apollomatkat: Pahoittelemme vilpittömästi asiakkaille aiheutunutta harmia

suomalaisseurueen unelmamatka uhkaa kaatua tarjouslennon hintavirheeseen.– Olimme lähdössä lomalle Thaimaahan Krabille isolla porukalla 8.1.2020. Saimme kuitenkin Apollomatkoilta viestin, että matka oli peruttu jo tilatun tarjouslennon hinnoitteluvirheen takia. Pettymys oli iso, espoolainen Vassili Bobylev https://www.is.fi/haku/?query=vassili+bobylev kertoo.– Lennot oli maksettu ja hinta oli 398 euroa henkilöltä. 15 hengen porukalle tehtiin varaus 2.1. ja tänään tuli sähköposti, että varaukset on peruttu, hän kertoo.Bobylevin mukaan Apollomatkat ehdottaa varaamaan uudet lennot, kun hinta on korjattu huomenna.– Apollomatkojen mukaan järjestelmästä johtunut hinnoitteluvirhe on koskenut koko talvikauden matkoja ajalla 11.12.2019 - 18.3.2020. Meidän täytyy nyt pohtia, saammeko tilaamamme hotellit perutuksi, hän sanoo.Lapset ehtivät olla jo innoissaan. Nyt Bobylev ihmettelee, miten matkan käy.– Lapsille on jo kerrottu, että lähdemme matkalle ja he olivat todella innoissaan! Nyt jouduttiin kertomaan ikävät uutiset, että kaikki on peruttu. Lapset ovat shokissa ja itkua tulee. Miten tämän jälkeen voi luottaa matkatoimistoihin?IS kysyi Apollomatkoilta tilanteesta.– Pahoittelemme vilpittömästi tästä asiakkaille aiheutunutta harmia, Apollomatkojen Marketing Lead Finalnd Laura Ruotsalainen https://www.is.fi/haku/?query=laura+ruotsalainen kertoo Ilta-Sanomille

Saako asiakas nyt rahansa takaisin, jos on maksanut matkan?





– Kyllä, kaikille matkan jo maksaneille asiakkaille palautetaan rahat viivytyksessä. Jos maksusuoritus on tehty luottokortilla, palautamme rahat automaattisesti takaisin luottokortille. Mikäli matka on maksettu tililtä olemme ohjeistaneet asiakkaita ilmoittamaan takaisinmaksuun tarvittavat tilitiedot. Maksut palautetaan asiakkaille välittömästi, Ruotsalainen sanoo.

Miten asiakkaan pitää toimia, jos matkat on jo maksettu?

– Olemme ottaneet yhteyttä kaikkiin Krabin matkan ajalla 1-3.2. varanneisiin asiakkaisiin tänään ja kertoneet matkojen peruutuksesta hinnoitteluvirheestä johtuen, hän kertoo.–Asiakkaille on annettu tiedot takaisinmaksusta ja annettu ohjeita kuinka toimia, mikäli tarvitsemme lisätietoja palautusta varten. Asiakkaille on myös kerrottu mahdollisuudesta varata matka oikealla hinnalla, kun hinnoitteluvirhe on saatu korjattua. Lisäksi heille tarjotaan alennusta tämän virheen vuoksi. Kaikki Krabin matkat ovat pois myynnistä virheestä johtuen ja ne palautuvat myyntiin heti,kun virhe on saatu korjattua, jonka jälkeen matkan voi jälleen varata, Ruotsalainen kertoo.