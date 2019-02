Kotimaa

Poliisi etsii 82-vuotiasta Penttiä, joka liikkuu punaisella Audilla – havainnot pyydetään ilmoittamaan 112:een 4.2. 19:23

Poliisi etsii Lapin Keminmaalla kateissa olevaa miestä.

Poliisi tiedottaa, että Lapin Keminmaan Tuomitieltä on kadonnut 82-vuotias Pentti Kemppainen. Poliisin mukaan Kemppainen on 180-senttimetriä pitkä, harmaahiuksinen ja normaalivartaloinen.



Katoamisesta ilmoitettiin viranomaisille kello 17.46. Kemppainen on poliisin mukaan poistunut kotoaan mahdollisesti jo useita tunteja aiemmin.



Kemppainen on poliisin mukaan liikkeellä punaisella Audi A3 -henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on XOO-356. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.