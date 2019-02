Tämä tiedetään IC-junan ja kaivinkoneen törmäyksestä Parkanossa – poliisi tutkii liikenneturvallisuuden vaarantamisena

Kotimaa

Tämä tiedetään IC-junan ja kaivinkoneen törmäyksestä Parkanossa – poliisi tutkii liikenneturvallisuuden vaaran

Helsingistä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005988135.html





Miten kaikki oikein kävi?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lähtenyt InterCity-juna törmäsi kiskopyöräkaivinkoneeseen lähellä Parkanon asemaa sunnuntaina alkuiltapäivällä. Matkustajat auttoivat junan henkilökuntaa tilanteen selvittämisessä. Junan kuljettaja oli järkyttynyt.InterCity 23 -juna törmäsi lumitöissä olleeseen kiskopyöräkaivinkoneeseen noin 180 kilometrin tuntinopeudella ennen kello yhtä sattuneessa onnettomuudessa.IS kysyi Sisä-Suomen poliisilta, miten erikoisen tapahtuman tutkinta on edennyt.– Onnettomuus on kirjattu kello 12.54. Jutun tutkinta on edennyt, vaikka se on vielä alkuvaiheessa. Tähän mennessä on tehty tapahtumapaikkatutkintaa, rikoskomisario Pauli Pitkäkoski https://www.is.fi/haku/?query=pauli+pitkakoski Sisä-Suomen poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

Mikä on keskeinen selvityksen kohde juuri nyt?

– Selvitämme sitä, miksi harjakone eli kiskopyöräkaivinkone oli juuri sillä tavalla radalla, että törmäys tapahtui. Suurin kysymys on siis, miksi kauha kääntyi junan tielle, Pitkäkoski sanoo.

Millä rikosnimikkeellä juttua tutkitaan?

– Juttua tutkitaan rikosnimikkeellä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, hän kertoo.

Onko harjakoneen kuljettajaa jo kuultu?

– Emme ole vielä kuulleet häntä.

Aiheutuiko onnettomuudesta henkilövahinkoja?

– Törmäyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja, rikoskomisario kertoo.