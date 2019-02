Kotimaa

Amos Rexin ensinäyttely kiinnosti jonoksi asti – Odotetaanko toiseen näyttelyyn samanlaista jonoa?

Maaliskuussa rinnalle aukeaa teoksissaan valoa ja liikettä yhdistelevän Studio Driftin näyttely.Amos Rexin ensinäyttely keräsi 268 000 kävijää reilun neljän kuukauden aikana. Näyttelyn suosio näkyi monina päivinä pitkänä sisäänpyrkijöiden jonona Helsingin ydinkeskustassa.Todella vaikea sanoa. Hirveän erityyppinen näyttely on kyseessä, ja totta kai avajaisnäyttelyyn on aina yleisöllä omanlaisensa mielenkiinto.Olemme avaamassa mahdollisuuden ostaa jonkin verran ennakkolippuja. Tämä järjestelmä saadaan toivottavasti käyttöön heti tähän alkuun. Jos ei ihan alkuun, niin ainakin ensimmäisten viikkojen aikana. Ennakkolippujen ostajat pääsevät museokaupan kautta sisään. Jos järjestelmä toimii, sitä laajennetaan tulevaisuudessa.Aloitamme maltillisella arviolla, että näyttelytilassa voisi olla kerrallaan 200 ihmistä. Tämä on kuitenkin sellainen asia, joka aina muuttuu joka näyttelyn yhteydessä, kun rakenteet muuttuvat ja ihmisten tavat olla näyttelyssä vaihtelevat näyttelystä toiseen. Aloitamme tuolla, ja tutkitaan, miltä vaikuttaa, tuntuuko täydeltä, ja sitten korjataan arviota näiden havaintojen pohjalta. Ensimmäiseen näyttelyyn mahtui kerralla sisään 350 ihmistä.Ennakkolippujärjestelmässä tulee viiden euron lisämaksu. Ennakkolipun voivat ostaa myös museokorttilaiset ja lapset, joille lipun hinta on silloin siis viisi euroa.Magritten aikana peruslipun hinta on alennettu 15 euroon. Sitten, kun avataan Studio Drift maaliskuun alussa, hinta nousee taas 18 euroon.