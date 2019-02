Kotimaa

Bussi ja jäteauto kolaroivat Helsingissä – usea loukkaantui

4.2. 9:34

Helsingin poliisi kertoo onnettomuudesta Twitterissä.

Helsingin poliisin mukaan Herttoniemessä on tapahtunut liikenneonnettomuus.



Twiitin mukaan onnettomuudessa on olleet osallisena bussi ja kuorma-auto. Ajoneuvoissa on ollut yhteensä 20 ihmistä, ja poliisin mukaan heistä osa on loukkaantunut.



Twiitin mukaan osa loukkaantuneista kuljetetaan sairaalaan tarkistettavaksi.



Ilta-Sanomien lukijan mukaan kolarin toinen osapuoli oli jäteauto.