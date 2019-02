Kotimaa

Koko maassa puoli metriä lunta – ja lisää tulee!

Sää: Maan eteläosissa on jo paljon tavallista enemmän lunta. Eikä se vielä tähän jää, lisää on luvassa.

Lumisateet

Pakkanen

Harvinaista

eivät jätä Suomea rauhaan, vaan lumensyvyys kasvaa hiljalleen koko maassa. Näin kertovat Ilmatieteen laitoksen ja Forecan meteorologit erikoisen talven lumitilanteesta Ilta-Sanomille.Ilmatieteen laitoksen mukaan lumisade jatkuu maanantaina, varsinkin maan keskiosissa.– Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta myös Etelä-Lapissa tulee ennusteen mukaan maanantaina lunta noin 5–10 senttimetriä, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Tuomo Bergman https://www.is.fi/haku/?query=tuomo+bergman kertoo.kiristyy viikon aikana, mutta uusia lumisateitakin on luvassa– Pakkanen kiristyy maanantaina uudestaan. Tiistaiksi ennustettu lumisadealue saattaa jäädä itärajan tuntumaan ja se tuo lunta vain siellä, hän sanoo.lumitilanteessa on Bergmanin mukaan nyt se, että maan eteläosissa on paljon tavallista enemmän lunta. Bergman kertoo, että lumisena talvena 2013 Helsinki-Vantaalla oli lunta 51 senttiä 4. helmikuuta.– 3.2.2019 lunta oli Helsinki-Vantaalla jo 53 senttimetriä, hän kertoo.

Missä on eniten lunta juuri nyt?

Etelässä

– Eniten lunta on Sulkavalla Halttulassa. Siellä lumen syvyys on 67 senttimetriä, hän kertoo.Hän korostaa Etelä-Suomen tilanteen erikoisuutta.– Etelä-Suomessa on 30 senttimetriä enemmän lunta kuin normaalina talvena. En muista aiemmin kokeneeni tilannetta, että kaikkialla Suomessa olisi noin puoli metriä lunta, Bergman sanoo.on erikoinen lumitalvi. Forecan päivystävä meteorologi kertoo, mistä on kyse.

Onko jo nyt suurilumisin talvi vuosikausiin?

– Etelässä lunta on siis enemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta, mutta Lapissa sitä on tavanomaista vähemmän, Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne https://www.is.fi/haku/?query=joanna+rinne kertoo.– Maanantaina 4.2. alkavan viikon lumisateiden jälkeen lunta on suuressa osassa maata selvästi yli puoli metriä. Etelä-Suomessa luvut ovat jopa korkeammat kuin Lapissa, hän kertoo.Rinne kertoo, että tilastollisesti Suomessa eletään sydäntalvea, tammikuu ja helmikuu ovat tilastojen mukaan Suomen kylmimmät kuukaudet.

Kuinka paljon ja kauan lunta vielä tulee?

Lumen

– Lunta tulee etelään pääasiassa vain tiistaina, tosin vain muutamia senttejä, mutta lumipeite kasvaa siinä määrin etelässä, että lunta on enemmän Etelä-Suomessa kuin Lapissa. Tämä on harvinainen tilanne, hän kertoo.kertymän laskeminen ei ole hänen mukaansa puhdasta yhteenlaskua.– Lisäksi täytyy ottaa huomioon esimerkiksi se, että tuuli vie lunta pois, hän sanoo.

Mitkä ovat historiallisia lumen syvyyden ennätyksiä? Kilpisjärvi 1997 lienee yksi mahdollinen, silloin lunta oli 190 cm?





– Tuo mainitsemasi on tosiaan mittaushistoriamme korkein mitattu lumensyvyys. Lumikerros on ulottunut meistä useimpien pään yläpuolelle, Rinne kertoo.