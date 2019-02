Surkea tilanne raiteilla: 16 junaa myöhässä, yli kahden tunnin myöhästymisiä, Pendolino hajosi Tampereen ja Parkanon välille

Kotimaa

Yhdentoista aikaan sunnuntaina illalla peräti 16 junaa on aikataulusta myöhässä, kertoo VR sivuillaan.Esimerkiksi Helsingistä Vaasaan klo 17.24 lähtenyt Pendolino S49 hajosi teknisen vian vuoksi ja seisoo parhaillaan Tampereen ja Parkanon välillä. Matkustajat ohjataan Helsingistä kello 18.24 lähteneeseen IC29-junaan. VR:n mukaan arviota junan saapumisesta Parkanoon ei ole ennen kuin viallinen juna saadaan siirrettyä sivuraiteelle.Junasta Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut matkustaja kertoi kello 22.40, että juna seisoo keskellä metsää.– 6 kilometriä piti peruuttaa takaisin Tampereelle päin, mutta nyt on mennyt 6 kilometrin matkassa yli tunti, matkustaja viestittää IS:lle.– Sitten siirrytään kuulemma lumihangen kautta lastenrattaat ja kaikki toiseen junaan ja siitä Seinäjoelle ja Vaasaan busseilla. Junan piti olla perillä 21.05, mutta vieläkin keskellä metsää. Mitään juotavaa eikä syötävää saa. Naurettavaa.Ohessa VR:n ilmoittamat viivästykset kaukoliikenteessä klo 22.46:- Intercity 11 Helsingistä klo 18:29 Joensuuhun n. 40 minuuttia.- Intercity 12 Joensuusta klo 18:15 Helsinkiin n. 40 minuuttia.- Intercity 27 Helsingistä klo 15:24 Rovaniemelle n. 100 minuuttia.- Intercity 28 Oulusta klo 17:55 Helsinkiin n. 160 minuuttia.- Intercity 29 Helsingistä klo 18:24 Ouluun n. 70 minuuttia.- Pendolino 53 Helsingistä klo 20:24 Vaasaan n. 60 minuuttia.- Pendolino 56 Oulusta klo 16:04 Helsinkiin n. 2 tuntia.- Pendolino 69 Kouvolasta klo 17:50 Kajaaniin n. 95 minuuttia.- Pendolino 89 Tampereelta klo 19:09 Kuopioon n. 50 minuuttia.- Intercity 115 Helsingistä klo 20:19 Imatralle n. 45 minuuttia.- Intercity 185 Helsingistä klo 21:04 Tampereelle n. 40 minuuttia.- Intercity 266 Rovaniemeltä klo 18:00 Helsinkiin n. 25 minuuttia.- Pikajuna 272 Kolarista klo 18:10 Helsinkiin n. 45 minuuttia.- Intercity 274 Kemijärveltä klo 19:35 Helsinkiin noin 3 tuntia.- Intercity 404 Oulusta klo 19:04 Tampereelle n. 110 minuuttia.- Intercity 717 Kuopiosta klo 18:38 Ouluun n. 110 minuuttia.VR:n sivuilla kerrotaan, että vain 18 prosenttia kaukoliikenteestä on aikataulussa. Lähiliikenteestä aikataulussa on 85 prosenttia junista.