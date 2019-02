THL haluaa ammattinimikkeet sukupuolineutraaleiksi – helsinkiläiset palomiehet keksivät itselleen uudet tittelit

Kotimaa

keskuspelastusaseman keittiössä lounastavat palomiehet haluavat pysyä palomiehinä.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa mies-päätteisten ammattinimikkeiden korvaamista sukupuolineutraaleilla vaihtoehdoilla, Sunnuntaisuomalainen https://www.ksml.fi/teemat/sunnuntaisuomalainen/THL-haluaa-eroon-mies-p%C3%A4%C3%A4tteisist%C3%A4-ammattinimikkeist%C3%A4-%E2%80%93-ohje-viranomaisille-ja-medialle-tulee-kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/1319987 kertoi. Tutkimusten mukaan mies-päätteiset nimikkeet voivat ohjata ajattelua niin, että ”lakimies” mielletään mieheksi useammin kuin ”juristi”.Palomiehen tilalle on joskus tarjottu sukupuolineutraalia ”pelastajaa”, sillä alalla toimivat ovat suorittaneet pelastajan tutkinnon.– Pelastajassa on ehkä vähän uskonnollinenkin klangi mukana, palomies-ensihoitaja Samu Kokko https://www.is.fi/haku/?query=samu+kokko tuumii.– Sen jälkeen sotkettaisiin vielä enemmän Pelastusarmeijaan, lisää Jussi Koikkalainen https://www.is.fi/haku/?query=jussi+koikkalainen , palomies-ensihoitaja hänkin.Ainakin pelastaja lyhyenä sanana mahtuisi helposti nimikylttiin, mutta se voisi kattaa monta eri työnkuvaa, ensihoitaja Venla Holopainen https://www.is.fi/haku/?query=venla+holopainen toteaa. Hänkään ei näe tarvetta nimikkeiden muuttamiselle.– Eikö ole tärkeintä, että kaikki tietävät, kenestä puhutaan? Holopainen kysyy.

Olisitko hakeutunut alalle, jos nimike olisi ollut ensihoitomies?

– Ei se olisi vaikuttanut siihen millään muotoa.Holopainen luottaa ihmisten valveutuneisuuteen sen suhteen, kuka missäkin työtehtävässä voi toimia.on vakiintunut nimike, jolla on pitkä historia, Kokko toteaa. Juridisen korkeakoulututkinnon suorittanut voi kutsua itseään lakimieheksi tai juristiksi, mutta palomiehelle ei ole yhtä luontevia vaihtoehtoa.Hän ymmärtää silti mahdollisen harmin. Jos jokin ammattinimike viittaisi naiseen, joku tehtävässä toimiva mies varmasti pahastuisi. Kaipa ”palohenkilöönkin” tottuisi, vaikka se tylsältä ja väkisin väännetyltä nyt kuulostaakin.Maallikolle nimikkeet voivat luoda mielikuvia, mutta ammattilaiselle itsellään niillä on täsmällinen merkitys. Palomiehet tietävät tarkkaan, millaista osaamista esimerkiksi ylipalomiehellä on.Palolaitoskin muuttui pelastuslaitokseksi jo 1990-luvulla, mutta keikalla käytetään helpoimmin ymmärrettävää sanaa. Palomies-ensihoitaja PT Koikkalainen ei pelastustilanteessa esittele itseään perustason ensihoitaja Koikkalaiseksi.– Kun mennään keikalle, en koskaan huuda ”pelastuslaitos” vaan ”palokunta, ovi auki”. On ihan sama, onko siellä palomies vai perustason ensihoitaja huutamassa.tittelin palomiehet ja ensihoitajat ottaisivat, jos saisivat itse valita?Pöydän ääressä aletaan leikkiä nimellä ”asiantuntija”. Ehkä ”palotekninen asiantuntija” tai ”sammutus- ja pelastustilanteiden asiantuntija”.”Ensihoitajatar” olisi hassu, palotar tyylikkäämpi.”Palosoturi”, joku ehdottaa pöydästä noustessaan. Se tuntuisi kelpaavan useammalle.