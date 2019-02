Kotimaa

Itä-Suomen poliisi sai käyttöönsä uuden, järeän työkalun: ”Painaa noin 5000 kg”

3.2. 22:10

Itä-Suomessa voi jatkossa nähdä panssaroidun poliisin ajopelin myös normaaleissa partioajoissa.

Itä-Suomen poliisilaitos on saanut uuden järeän menopelin. Itä-Suomen poliisi kertoo Instagramissa, että poliisin uusi ajoneuvo on panssaroitu, ja painaa peräti viitisentuhatta kiloa.



– Tämännäköinen uusi työturvallisuutta parantava työkalu saatiin poliisin käyttöön Itä-Suomeen. Panssaroitu ajopeli painaa noin 5 000 kg ja sitä tullaan käyttämään hälytystehtävissä sekä ihan normaalissa partioajossa ja totta kai myös erilaisissa turvaamistehtävissä sekä yleisötilaisuuksissa.

Samaisessa Instagram-päivityksessä poliisi kirjoittaa, että menopelin panssaroidusta ja jykevästä ulkomuodosta huolimatta ajoneuvon bongaaminen liikenteessä ei automaattisesti viittaa siihen, että poliisi suorittaisi jonkin sortin erikoistehtävää.



– Eli jos bongaat tämän menopelin liikenteessä niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että jotain erityistä tai vaarallista olisi meneillään vaan kyseessä on useimmiten normaali poliisin partiointi.