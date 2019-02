Sanna löysi Tinderistä lumoavan ”Stevenin”, jonka yllättävä pyyntö oli viimeinen niitti – Asiantuntija: Yhdellä helpolla kikalla voi varmistua ”uudesta tuttavuudesta”

Kotimaa

Sanna löysi Tinderistä lumoavan ”Stevenin”, jonka yllättävä pyyntö oli viimeinen niitti – Asiantuntija: Yhdell

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvissa olikin mies, joka ”vaikutti tykkäävän enemmän miehistä”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005059766.html

Seuraa näitä varoitusmerkkejä

http://nuoret.riku.fi/quiz/testaa-tunnistatko-rakkauspetoksen/

https://www.riku.fi/fi/erilaisia+rikoksia/omaisuusrikos/petokset/rakkauspetokset+verkossa/