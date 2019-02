Kotimaa

Linja-auto ja kaksi henkilöautoa onnettomuudessa Leppävirralla

3.2. 21:00

Pelastulaitoksen mukaan kaikki selvisivät ilman vakavia vammoja.

Leppävirralla Pohjois-Savossa on sattunut onnettomuus, jossa on mukana linja-auto ja kaksi henkilöautoa. Turma sattui pelastuslaitoksen mukaan Viitostien ja Kivisalmentien risteyksessä noin kello 19.



Linja-autossa oli 50 matkustajaa, joista kukaan ei loukkaantunut. Henkilöautoissa oli päivystävän palomestarin mukaan viisi ihmistä. Heistäkään ei kukaan saanut vakavia vammoja.



Pelastuslaitokselta arvioidaan, että Viitostien toinen kaista on suljettu puoli kymmeneen illalla raivaustöiden takia.