Kotimaa

Pääkirjoitus: Keskustalla taas totuuden hetki – puolue saattaa tippua viidenneksi suurimmaksi

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

On täysin mahdollista, että keskusta on vaalien jälkeen vasta viidenneksi suurin puolue.

Keskusta