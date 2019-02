Kotimaa

Maanantaiksi jäätyy! Aamuliikenteessä on erittäin liukasta koko maassa

lumisadealue haittaisi liikennettä koko maassa viikonloppuna. Lumikaaokseen ei ole luvassa alkuviikosta helpotusta, vaan jo maanantaina on tulossa uusia lumi- ja jääongelmia. Tämä selvisi, kun IS kysyi asiantuntijoilta, miten paha sää on tulossa maanantaiksi.– Maanantaina maan eteläosissa ja pääkaupunkiseudulla pakastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki, mikä on sunnuntaina illalla loskaa, jäätyy, Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne https://www.is.fi/haku/?query=joanna+rinne kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, että uutta lunta ei tule yhtä paljon kuin sunnuntaina, mutta se ei tee ajokelistä silti helppoa.– Ennusteen mukaan maan keskiosassa sataa vielä yön aikana uutta lunta. Tiet ja jalkakäytävät ovat siis hyvin liukkaita. Aamulla lunta sataa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa, hän kertoo.

Entä millaisissa lämpötiloissa maanantaiaamuna lähdetään liikkeelle?

Ilmatieteen laitos: Lumipyryalue työntyy Etelä- ja Keski-Lappiin





Vaikeuttaako hankala sää lumen pudottamista katolta?