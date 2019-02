Kotimaa

Teollisuusrakennus palaa Närpiössä

3.2. 17:02

Paloa on sammuttamassa kaksikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä.

Närpiössä , Pohjanmaan maakunnassa on syttynyt tulipalo teollisuusrakennuksessa.



Pelastulaitos sai hälytyksen noin kello 16.15. Rakennus sijaitsee Kristinestadsvägenillä. Paikalla on kaksikymmentä pelastuslaitoksen yksiköitä.



Lisää on tulossa myöhemmin.