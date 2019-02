Kotimaa

Parkanossa raideliikenneonnettomuus – juna törmäsi radalla olevaan kaivinkoneeseen

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus on tapahtunut Parkanon aseman läheisyydessä.

Parkanossa on sattunut sunnuntaina raideliikenneonnettomuus.



– Parkanon aseman pohjoispuolella, aseman välittömässä läheisyydessä juna on törmännyt radalla olevaan kaivinkoneeseen. Pelastuksen yksiköitä on useita paikalla, ja muun muassa lääkärikopteri on paikalla, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksesta kerrotaan.



Pelastuslaitokselta ei kommentoida asiaa toistaiseksi enempää.



Tilannehuoneen mukaan ilmoitus onnettomuudesta on tullut ennen kello yhtä sunnuntaina keskisuurena raideliikenneonnettomuutena.



